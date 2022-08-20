Правительство Узбекистана начало процесс приватизации авиакомпании Uzbekistan Airways

CentralAsia (UZ) - До 1 сентября текущего года в Узбекистане должны выставить на торги государственную долю в размере 51% и более в уставном капитале авиакомпании «Uzbekistan airways».

В связи с этим Агентство по управлению государственными активами РУз объявило о привлечении профессиональной консалтинговой компании по разработке стратегии приватизации АО Uzbekistan airways.

Отмечается, что объем услуг консультанта будет разделен на 2 этапа. В рамках первого этапа будет подготовлен отчет с анализом сектора гражданской авиации Узбекистана, региона и мира, а на втором - разработка рекомендаций по продаже компании в целом, а также ее активов по отдельности.

Uzbekistan airways выполняет регулярные рейсы в более чем 50 пунктов назначения, в том числе страны Европы, Азии и Северной Америки. Представительства авиакомпании действуют более чем в 20 городах мира.

По итогам 2021 года компания получила доход в размере 6,3 триллиона сумов (более $575 млн.), прибыль составила - 53,7 млрд сумов ($5 млн.). Уставной фонд компании составляет 4,2 триллиона сумов ($384 млн.).