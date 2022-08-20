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COVID увеличивает риск заболеваний головного мозга, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Ученые из Оксфордского университета провели исследование, согласно результатам которого, заражение коронавирусом увеличивает риск возникновения некоторых заболеваний головного мозга. Исследование опубликовано в медицинском журнале Lancet.

Анализ, основанный на данных медицинских карт более 1 млн человек по всему миру, показал, что перенесенная коронавирусная инфекция повышает риск возникновения через два года деменции, эпилепсии, психоза и когнитивного дефицита.

Исследователи отметили, что когнитивный дефицит является распространенной жалобой взрослого населения среди перенесших COVID-19.

«Это [исследование] позволяет нам, без сомнения, фиксировать появление значительных психоневрологических последствий у людей, у которых был COVID, гораздо чаще, чем у тех, у кого его не было», — сказал директор по инновациям в области реабилитации в системе здравоохранения Mount Sinai Health System в Нью-Йорке Дэвид Путрино (цитата по The Washington Post).

Среди обнадеживающих результатов исследования его авторы назвали быстрое исчезновение таких симптомов, как депрессия и тревога.

Исследование проводилось под руководством старшего научного сотрудника Оксфордского университета Максима Таке. Ученые сопоставили почти 1,3 млн пациентов с диагнозом COVID-19 в период с 20 января 2020 года по 13 апреля 2022 года с таким же числом пациентов, у которых были другие респираторные заболевания во время пандемии.

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