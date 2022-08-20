Из порта Украины вышли еще 2 судна с агропродукцией

CentralAsia (CA) - Из порта Черноморск в Украине отплыли еще два судна с агропродукцией. Об этом в субботу, 20 августа сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Анадолу.

Кроме того, на севере Стамбула также будут досмотрены 2 корабля, прибывшие из Украины и следующие в Украину, следует из сообщения.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

В целом с 1 августа из портов Одесской области Украины отплыло 25 судов, отгружено свыше 622 тыс. агропродукции.