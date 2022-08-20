Власти Лондона предупредили, что миллионы британцев зимой окажутся без тепла и еды

CentralAsia (CA) - Миллионы жителей Великобритании зимой не смогут себе позволить отопление и еду, заявил в Twitter мэр Лондона Садик Хан.

«Для многих речь не будет идти о выборе между отоплением и питанием — как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого», — считает он.

К своему посту в Twitter Хан прикрепил инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс.

Хан призвал власти вмешаться, чтобы «люди могли удовлетворить свои базовые потребности». «Я призываю правительство прислушаться к призывам заморозить рост предельного размера счета за электроэнергию», — написал мэр британской столицы. Это, по его словам, позволит обеспечить наиболее уязвимые слои населения всем необходимым.

Хан также прокомментировал публикацию Би-би-си о том, что в Королевстве выросла доля молодых людей, которые не могут себе позволить снимать жилье: четверо из десяти британцев в возрасте до 30 лет вынуждены тратить более 30% своего дохода на аренду. «Впереди тяжелая зима с растущими счетами за электричество и инфляцией, многим будет трудно удержаться на плаву», — заявил глава города. Он добавил, что выступает за «заморозку арендной платы», но правительство не реагирует на эти призывы.

Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.