Туркменистан назначил нового посла во Франции. Предыдущего семья обвиняла в домашнем насилии

CentralAsia (TM) - Новым послом Туркменистана во Франции стал Максат Чарыев, сообщается на странице посольства в Instagram. Чарыев вручил копии верительных грамот директору государственного протокола и дипломатических мероприятий Елисейского дворца Филиппу Франку.

Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чарыева послом 7 июля. Какую должность он занимал раньше, не уточняется.

Предыдущий посол Туркменистана во Франции, Шохрат Джумаев, был уволен еще в августе 2021 года. Перед этим он стал фигурантом скандала. Его жена и 19-летняя дочь обратились во французскую полицию с заявлением о домашнем насилии со стороны мужа и отца. В посольстве эту информацию опровергали, но жена и дочь дипломата вскоре подали прошение о политическом убежище во Франции.

В итоге министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом Франции в Ашхабаде Изабель Гинель. По информации источников turkmen.news, они обсуждали ситуацию вокруг семьи Джумаева. После этого Джумаева отозвали на родину, а его жена и дочь, по данным источников, остались во Франции.