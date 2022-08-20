В Киеве в День независимости запретят массовые мероприятия

CentralAsia (CA) - Глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов поручил мэру Виталию Кличко запретить в столице массовые мероприятия с 22 по 25 августа из-за возможных ударов, пишет kyiv.comments.ua.

В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение в стране и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось, последний раз — в конце мая. Тогда оно было продлено сразу на три месяца — до 23 августа.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.

В середине августа Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране.

С начала военных действий в Киеве регулярно объявляется воздушная тревога. Российские военные ушли из Киевской и Черниговской областей в марте на фоне переговоров делегаций в Стамбуле.