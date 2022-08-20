Минобороны России заявило о применении Украиной отравляющих веществ против военных

CentralAsia (CA) - Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, попали в госпиталь с признаками сильного отравления, сообщает Минобороны России.

В их организме обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В», утверждает ведомство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«В целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России (город Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа «В», — говорится в сообщении.

В министерстве не назвали число военных, подвергшихся отравлению, а также не уточнили, в каком они состоянии.

Ботулотоксин представляет собой белковый яд, который поражает нервную систему, рассказал РБК руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.

«Это очень сильный яд. Но за счет него используют ботокс. Морщины разгладить — это маленькая доза ботулинического токсина», — объяснил химик действие токсина, — когда его колют, получается неподвижная кожа».

Также Власов упомянул, что бактерии этого токсина могут присутствовать в консервированной еде: «Когда они [банки] вздуваются, это как раз потому, что размножаются бактерии, которые производят эту отраву».

Россия готовит доказательства «химического терроризма» с результатами всех проведенных анализов, которые в ближайшее время будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через российское постоянное представительство. Кроме того, ведется дополнительное расследование «отравления боевыми отравляющими веществами» главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сказали в Минобороны.