Греция официально вышла из системы финансового контроля ЕС

CentralAsia (CA) - Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в субботу, 20 августа, приветствовал официальный выход его страны из системы внешнего финансового наблюдения Европейского Союза - так называемого усиленного надзора ЕС над экономикой, действовавшего в течение 12 лет.

20 августа 2022 года - это «исторический день для Греции и всех греков», заявил Мицотакис в эфире государственного телеканала ERT. Освобождение Греции от усиленного надзора со стороны ЕС с 20 августа накануне одобрили не только министры финансов стран еврозоны, но и комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Греция на время погашения кредитов останется под наблюдением, как и другие государства ЕС - Ирландия, Испания, Кипр и Португалия - получавшие финансовую помощь, сообщает «Немецкая волна».

Греция пережила тяжелый финансовый кризис, начавшийся в 2010 году с долгового кризиса, и в результате под давлением своих кредиторов вынуждена была ввести жесткие меры экономии. Греки потеряли при этом около 25 процентов своих доходов.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи. И теперь, как отметил накануне министр финансов Греции Христос Сайкурас, страна возвращается к европейским стандартам и больше не является исключением в еврозоне.