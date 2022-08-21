В Сомали при захвате отеля погибли 30 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 30 человек погибли и десятки ранены после того, как боевики террористической группировки «Аш-Шабаб», связанные с «Аль-Каидой», захватили отель Hayat в Могадишо, сообщает Somali Guardian. При этом Associated Press пишет, что убитых не менее 20 человек, а пострадавших — не менее 40.

Среди убитых были бывшие чиновники, государственные служащие и духовные лидеры, отмечает издание. Глава сомалийского агентства разведки и безопасности в Могадишо и высокопоставленный сотрудник полиции были ранены.

Как пишет Somali Guardian, трое участников группировки ворвались в отель. В ходе атаки они использовали в том числе взрывные устройства. Военный представитель «Аш-Шабаб» Абу Мусаб говорил, что в результате нападения было убито более 20 человек, включая чиновников, что стало первым в своем роде ударом по столице с тех пор, как Хасан Шейх Мохамуд был переизбран на пост президента в мае, отмечает издание.

О личностях жертв пока ничего не известно, хотя информация постепенно начала просачиваться к членам семьи.

Через несколько недель после своего избрания президент Сомали поклялся, что он сокрушит «Аш-Шабааб» и что его администрация начнет тотальное милитаристское, экономическое и идеологическое наступление против группировки, которая последние 15 лет борется за свержение поддерживаемого Западом правительства в Могадишо.