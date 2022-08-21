Германия передаст Украине 2 тысячи ракет

CentralAsia (CA) - Правительство Германии передаст Украине в рамках военной поддержки 20 ракетных установок калибра 70-мм, 2 тыс. ракет к ним, 30 пулеметов MG-3 и более 1,5 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии. Об этом говорится на сайте немецкого кабинета министров.

«Это включает в себя поставки из запасов бундесвера и немецкой промышленности, финансируемых из средств так называемой помощи федеральному правительству», — сказано в сообщении.

Кроме того, немецкие власти пообещали увеличить число переданных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» c 12 до 15, и бронетранспортеров М113 с 33 до 44 штук. Украина также получит из Германии 60,2 тыс. патронов калибра 40 мм, 12 бронированных эвакуационных машин и 255 высокоточных артиллерийских снарядов Vulcano.

С 1 января по 8 августа 2022 года немецкие власти одобрили экспорт вооружений на Украину на общую сумму €686,4 млн, отмечается в сообщении.