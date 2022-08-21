В Чехии выступили за приостановку выдачи Шенгена для россиян

CentralAsia (CA) - Евросоюзу следует приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России, заявили председатель комитета чешского сената по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер и глава комитета палаты представителей по иностранным делам Марек Женишек, передает газета Denník N.

«Я был бы очень недоволен, если бы мы ограничили возможность выезда из страны для россиян, которые хотят уехать от режима, потому что они с ним не согласны», — заявил, в свою очередь, зампред главы комитета по иностранным делам Ярослав Бжох.

Около недели назад, 12 августа, аналогичное предложение выдвинул глава чешского МИДа Ян Липавский. Он пояснил, что жителям России следует понимать, «что такая воинственная политика имеет последствия». Чехия сейчас занимает пост председателя в Совете ЕС, общеевропейская приостановка выдачи виз будет предложена Прагой на встрече глав МИД, рассказал министр. Она запланирована на 31 августа.

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приостановила выдачу виз и ВНЖ россиянам, она должна возобновиться в конце марта следующего года. Официальная Прага поясняла, что приняли такое решение для защиты интересов во внешней политике Чехии в связи с военной операцией России на Украине и для давления на Москву.

Исключение сделали лишь для поездок с гуманитарной целью и для тех, у кого есть вид на жительство. Также ограничения не затронули выдачу краткосрочных виз членам семей граждан Чехии или ЕС для сопровождения, выдачу долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них лиц «отвечает интересам Чешской Республики».