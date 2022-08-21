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В Казахстане зарегистрировали 740 случаев Covid-19

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки зарегистрировали 740 случаев заражения Covid-19, передает Минздрав.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 383 549 лабораторно подтверждённых случаев заражения КВИ.

Статистика по Сovid-19 за сутки: Заразились – 740, умерли – 1.

Общая статистика по Сovid-19: Заразились – 1 383 549, мерли – 13 677.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки: Заболели – 9.

Статистика по коронавирусной пневмонии: Заболели – 89 842, умерли – 5357.

Проходят лечение 21 925 человек (21 601 КВИ+ и 324 КВИ-): в тяжёлом состоянии – 38; в состоянии крайней степени тяжести – 4; на аппаратах ИВЛ – 5.

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