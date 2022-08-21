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Илон Маск в четвертый раз назван самым богатым главой компании с доходом в $10 млрд в год
Илон Маск
Илон Маск

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых богатых генеральных директоров компаний по итогам 2021 года, пишет Daily Mail.

«Самый богатый человек в мире также является самым высокооплачиваемым генеральным директором на планете», — пишет издание.

По его информации, в прошлом году Маск заработал более $10 млрд. Большую часть его дохода составляют различные опционы на акции, увеличившие его состояние на $78 млрд, которое достигло около $269 млрд. Выплаты Маска настолько велики, пишет Daily Mail, что из 14 генеральных директоров, представленных в списке Bloomberg, остальные 13 топ-менеджеров получают лишь «чуть более половины» того, что зарабатывает Маск.

На втором месте рейтинга оказался гендиректор Rivian Automotive Роберт Скариндж с доходом в $2,3 млрд, а на третьем — гендиректор Apple Тим Кук с $853 млн.

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