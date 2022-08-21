Хабиб Нурмагомедов прибыл в Нур-Султан на турнир Eagle FC 50

CentralAsia (KZ) - Глава лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Нур-Султан. Он будет присутствовать на турнире, где сразятся казахстанец и россиянин, сообщает Zakon.kz.

21 августа в Нур-Султане состоится юбилейный турнир Eagle FC 50.

«Нур-Султан, конечно, очень сильно изменился за последние пять-шесть лет. Сюда я прилетаю не первый раз, и каждый раз видны изменения. Удачи и здоровья всем жителям Казахстана! Увидимся на «Барыс-Арене», где пройдет большой юбилейный турнир», - отметил Хабиб Нурмагомедов.

В главном поединке турнира казахстанец Дияр Нургожай выйдет на ринг против россиянина Константина Андрейцева. На кону чемпионский титул EFC в полутяжелом весе.

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