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Делегация конгрессменов США посещает Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 20 августа прибыла с визитом делегация США, передаёт «Дунё».

Представители американского Конгресса проведут обсуждение текущего состояния и перспектив узбекско-американского сотрудничества, в том числе расширения межпарламентского взаимодействия.

В состав делегации вошли сопредседатель «Кокуса по Узбекистану», конгрессмен-республиканец из штата Миссисипи Трент Келли и член Комитета Палаты представителей по путям и средствам, конгрессмен-республиканец из штата Иллинойс Дэрин Лахуд.

Американские законодатели проведут двусторонние встречи с руководством Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также в министерствах и ведомствах республики. В ходе визита делегация также ознакомится с историко-культурным наследием страны.

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