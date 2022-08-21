Meduza: Как будет выглядеть Европа, когда из-за климатического кризиса пересохнут реки? Примерно как летом 2022 года. Фото
- Азия и мир, общество
- 13:25, 21 августа 2022
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Обмелевший Рейн в Кельне. 10 августа 2022 годаMartin Meissner / AP / Scanpix / LETA
CentralAsia (CA) - В европейских странах летом 2022 года началась сильнейшая за десятилетия засуха. Она затронула более 60% территории ЕС и Великобритании. Многие реки и водохранилища обмелели или почти полностью высохли, пишет Meduza.
Ученые связывают засуху с глобальным потеплением. Они предупреждают, что если раньше экстремальная жара в Западной Европе наблюдалась раз в 10 лет, то теперь с ней предстоит сталкиваться раз в два-три года.
Италия
Нидерланды
Словакия
Высохшее водохранилище Ружин у деревни Якловце. 3 августа 2022 года
Испания
Венгрия
Германия
Бельгия
Река Лес — популярное направление для любителей гребного спорта. Из-за низкого уровня воды ее закрыли для туристов. 9 августа 2022 года
Великобритания
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