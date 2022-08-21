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Засуха и жара привели к росту цен на хлопок на 30%, - Bloomberg
// Turmush

CentralAsia (CA) -  Мировые цены на хлопок выросли на 30% — рекорд с 2011 года, причиной стали аномальная жара и засуха, из-за чего Индия, страна — лидер по производству хлопка, теперь вынуждена его импортировать, пишет Bloomberg.

Бразилия занимает второе место в мировом экспорте хлопка (17%), первое — у США (33%). Американское производство хлопка упало в этом сезоне на 28%, на рынке ожидают, что объемы достигнут минимальных значений с сезона 2009–2010 годов.

Второй по величине экспортер хлопка — Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30%. Бразильские производители подсчитали, что из-за засухи испортилось около 200 тыс. т запасов хлопка. По данным группы Bom Futuro, одного из крупнейших бразильских производителей хлопка (на ее долю приходится около 10% посевных площадей в стране), урожайность снизилась на 27% по сравнению с предыдущим сезоном.

Сокращение производства и подорожание хлопка грозят ростом цен на ряд товаров — футболки, подгузники, бумагу, картон и другую продукцию. Гендиректор американского ретейлера одежды Children's Place Джейн Элферс в беседе с инвесторами назвала сложившую ситуацию с поставками хлопка «огромной, огромной проблемой для нас».

По данным Wall Street Journal, доля заброшенных из-за засухи хлопковых полей достигает 40%. Фермеры засеяли 12,5 млн акров земли, однако урожая хлопка удастся собрать только с около 7 млн акров. По прогнозам аналитиков, урожай хлопка сократится в США в этом году примерно на 28% год к году, а объем собранного урожая будет наименьшим с 1868 года.

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