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В Подмосковье в результате взрыва погибла дочь известного российского политолога

CentralAsia (CA) -  В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Александра Дугина. Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства, совершенного общественно опасным способом.

По словам очевидцев, автомобиль взорвался во время движения. За рулем находилась женщина, она погибла. Следственный комитет подтвердил, что это была Дарья Дугина.

Как пишет "КоммерсантЪ", в субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации. После окончания мероприятия отец и дочь Дугины предполагали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях.

Александр Дугин он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории.

Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.

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