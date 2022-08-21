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Следственный комитет РФ расценил взрыв в Подмосковье, как заказное убийство
Предыстория: В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Александра Дугина, выступавшего за вторжение в Украину

CentralAsia (CA) -  Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 20 августа Дугина ехала на своей машине Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы Московской области, когда сработало взрывное устройство. Следователи считают, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина погибла на месте.

На месте взрыва продолжают работу следователи и криминалисты, в том числе проведен осмотр сгоревшей машины специалистом-взрывотехником. Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, назначен ряд экспертиз, отметили в СК.

По данным Telegram-канала 112, Александр и Дарья Дугины вечером 20 августа возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Дугин планировать ехать вместе с дочерью, однако в последний момент сел в другую машину. Позже он прибыл на место взрыва, передавал Mash.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин написал на своей странице в Telegram, что ответственность за взрыв лежит на «террористах украинского режима», которые, «пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к произошедшему, передает УНИАН.

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