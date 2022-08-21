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Премьер Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на канцелярию премьера.

Тест главы правительства на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Следы заражения вирусом у премьер-министра еще не установлены, он помещен на карантин в своей официальной резиденции вместе с первой леди Кисида Юко.

Вечером в субботу у Кисиды появились симптомы заражения - небольшая температура и кашель. Затем 65-летнему политику сделали ПЦР-тест.

Глава японского правительства вышел в летний отпуск 15 августа и планировал вернуться к своим обязанностям 22 августа.

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