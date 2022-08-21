В Лондоне прошла массовая забастовка работников метро и наземного транспорта

CentralAsia (CA) - В столице Великобритании прошла массовая забастовка работников метрополитена и наземного транспорта, которая парализовала транспортное сообщение в городе, сообщает ТАСС.

Ранее власти британской столицы рекомендовали жителям избегать поездок на общественном транспорте в пятницу в связи с масштабными забастовками. При этом работники наземной линии метро еще в четверг вышли на похожую акцию протеста. Главным требованием участников демонстрации называется повышение уровня заработной платы в соответствии с темпами инфляции, которая в июле увеличилась на 10,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за 40 лет.

В четверг протестные акции также провели работники компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, в результате чего не ходили около 80% поездов в стране. Кроме того, еще одна подобная забастовка состоится в субботу.

В конце июля в аналогичной многодневной забастовке, тоже организованной британским железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом RMT, приняли участие более 40 тыс. сотрудников железных дорог. Причиной самой радикальной за более чем 30 лет акции со стороны профсоюзов стало их несогласие с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов в неделю, сократить проверки безопасности, закрыть все кассы по продаже билетов.