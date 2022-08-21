Актер Алек Болдуин сообщил об отказах снимать его в кино после гибели оператора

CentralAsia (CA) - Американский актер Алек Болдуин сообщил в интервью CNN, что из-за ситуации на съемках вестерна «Ржавчина», когда он случайно застрелил кинооператору Галину Хатчинс, его не хотят снимать в кино.

По словам актера, после съемок «Ржавчины» он потерял уже пять рабочих мест и даже думал о том, чтобы уходить из кинобизнеса. Однако он не сделал этого благодаря поддержке его жены Хилари, заявил Болдуин.

«Вчера меня уволили с еще одной работы. Я был полностью готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолет... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что они не хотят снимать фильм со мной из-за того случая», — рассказал актер.

22 октября 2021 года Болдуин выстрелил в сторону 42-летнего оператора Галины Хатчинс из пистолета, использовавшегося для съемок фильма «Ржавчина», где актер играл главную роль. Съемки проходили в США в штате Нью-Мексико. Женщина умерла, 48-летний режиссер Джоэл Соус получил ранение.

Портал Deadline со ссылкой на источники уточнял, что Болдуин сам взвел курок во время репетиции одной из сцен фильма. Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. По его мнению, кто-то вставил в пистолет патрон, «который даже не должен был находиться на [съемочной] площадке».

Как следует из показаний, актер не знал, что в пистолете был боевой патрон. Оружие ему передал помощник режиссера, который, в свою очередь, выбрал один из трех бутафорских пистолетов, оставленных мастером-оружейником на съемочной площадке.