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В Узбекистане предприниматель повесился в школьном спортзале
Предыстория: В Узбекистане сообщили о самоубийстве бизнесмена - владельца компании Rash Milk

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилась новость о том, что бизнесмен из Андижана повесился в строящемся спортзале одной из школ. В местной администрации прокомментировали ситуацию.

Как говорится в сообщении, погибший руководитель фирмы «Takomil qurilish servis» не вынес того факта, что его оскорбили и унизили глва и прокурор района на собрании за день до его смерти, где участвовали 250-300 человек.

В областной администрации провели проверку и заявили, собрание из 200-300 человек, упомянутое в социальных сетях, в районной администрации не проводилось, и никто не оказывал на бизнесмена давления. В хокимияте также добавили, что предпринимателю было выдано 85 процентов стоимости строящегося объекта.

В настоящее время прокуратура расследует данный инцидент.

Ранее самоубийством покончил другой известный в Андижане предприниматель, глава компании Rash Milk и Recosement 46-летний Рахмиддин Мирзаев.

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