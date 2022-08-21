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Глава Минфина Германии намерен посетить Киев

CentralAsia (CA) -  Министр финансов Германии Кристиан Линднер хотел бы посетить Украину в августе либо осенью. Об этом он заявил RND.

«Я обсуждаю это с моим украинским коллегой [Сергеем Марченко]», — добавил глава Минфина.

В июне Линднер заявлял, что получил от украинской стороны приглашение и планирует поездку в Киев. «Мой коллега, украинский министр финансов, сказал на встрече <...>, что для них было бы полезно, если бы я — министр финансов Германии и нынешний председатель среди министров финансов G7 — посетил бы Киев», — пояснял он тогда.

С начала российской военной операции Украину посетили несколько членов европейских правительств, в том числе представители ФРГ. Первым германским министром Германии на Украине с начала боевых действий стала глава МИДа Анналена Бербок. Она в мае посетила Киев и Бучу и встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В середине июня на Украине побывал канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги. При этом еще в мае Шольц говорил, что не может приехать в Киев, пока туда не приедет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Тот хотел посетить Киев в апреле, но сообщил, что украинская сторона отказала ему в визите — по информации Bild, причиной отказа стали «тесные связи» Штайнмайера с Россией и его поддержка газопровода «Северный поток-2».

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