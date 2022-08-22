Заместитель госсекретаря США Дэниела Дж. Критенбринк посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Дж. Критенбринк посетит Улан-Батор, Монголия, и Сеул, Республика Корея (РК), 22-27 августа.

В Улан-Баторе помощник госсекретаря Критенбринк примет участие в ежегодных двусторонних консультациях между США и Монголией, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и общие интересы между нашими двумя странами. Соединенные Штаты гордятся тем, что являются стратегическим партнером Монголии и «третьим соседом», и привержены поддержке усилий по укреплению демократических институтов, укреплению суверенитета и диверсификации монгольской экономики.

В Сеуле помощник госсекретаря проведет встречи с официальными лицами правительства РК, чтобы обсудить укрепление альянса США и РК и двустороннего сотрудничества по широкому кругу региональных и глобальных вопросов, включая угрозу, исходящую от Корейской Народно-Демократической Республики, и неспровоцированные и жестокие действия России. война против Украины. Помощник Госсекретаря также подчеркнет важность трехстороннего сотрудничества между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией.

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