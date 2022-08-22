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Количество находящихся под угрозой исчезновения лошадей Пржевальского в Монголии превышает 1000 особей

CentralAsia (MNG) -  По словам монгольского биолога, количество находящихся под угрозой исчезновения лошадей Пржевальского в Монголии превысило 1000 особей.

«В настоящее время насчитывается более 1000 тахи (монгольское название лошади Пржевальского) в трех местах Монголии. Более 430 диких лошадей в 45 племенных гаремах теперь находятся в нашем Национальном парке Хустай», — Цогт Батзаяа, биолог по лошадям Пржевальского в парке.

В этом году исполняется 30 лет реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголию.

По данным Министерства окружающей среды и туризма, программа реинтродукции лошадей Пржевальского в Монголию началась в 1992 году, когда 20 лошадей были привезены в национальный парк Хустай и строго охраняемую территорию Большой Гоби в Монголии из зоопарков Европы и Австралии.

Согласно отчету, опубликованному журналом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов, перед запуском программы последняя запись лошади Пржевальского в дикой природе произошла в конце 1960-х годов на юго-западе Монголии, после чего диких лошадей больше не наблюдали.

Лошадь Пржевальского считается последним оставшимся видом диких лошадей в мире.

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