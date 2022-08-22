TMK Energy подтверждает высокое содержание газа в скважинах Snow Leopard в Монголии

CentralAsia (MNG) - TMK Energy Ltd подтвердила высокое содержание газа в скважинах Snow Leopard в рамках газового проекта угольного пласта Gurvantes XXXV в бассейне Южной Гоби в Монголии.

Итоговые результаты газосодержания в десорбционных пробах, отобранных из скважин Snow Leopard-02 (завершена в июне) и Snow Leopard-03 (завершена в июле), подтверждают, что целевые маломощные угольные пласты на глубине 170-300 м имеют значения насыщения 78-92% и в среднем 84%.

Проницаемость по углю для SL-02 составляет 47 миллидарси (мД) и 760 мД для SL-03.

Результаты по SL-02 составляют в среднем 9,5 м3/т (10,6 м3/т по сухой беззольной основе (DAF)), а по SL-03 в среднем 9,8 м3/т (11,8 м3/т по DAF).

Это сопоставимо со средним показателем 13,2 м3/т (15,7 м3/т на основе DAF) для скважины SL-01, законченной в мае.

«Редко можно найти сочетание мощного неглубокого угля с высоким содержанием газа и высокой проницаемостью, что делает Snow Leopard исключительным», - сказал Брендан Статс, генеральный директор ТМК.

«Эти параметры предполагают, что первоначальная разработка будет относительно простой и будет включать в себя в первую очередь дешевые неглубокие вертикальные скважины. Более глубокие угли будут разрабатываться позже на этапе разработки проекта», — сказал он.

Как только все четыре скважины будут пробурены и испытаны, ТМК надеется, что полученные данные позволят ей во второй половине 2022 года преобразовать часть независимо сертифицированных 5,96 трлн куб.

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