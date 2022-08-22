Сеть VINU ускоряет бизнес NFT с помощью COINUP в Монголии

CentralAsia (MNG) - COINUP Co., Ltd., стратегический партнер VINU Network, официально входит в Монголию. Расширение бизнеса с использованием технологии NFT VINU Network.

Laundry Zone, бренд прачечных самообслуживания, работающий под управлением COINUP, стратегического партнера VINU Network, открыл 7 новых магазинов подряд в Монголии, официально утвердив свои позиции на монгольском рынке.

COINUP первоначально запустила первый и второй магазины Laundry Zone в Монголии еще в 2019 году, но в течение двух лет испытывала трудности с дальнейшим расширением в Монголии из-за проблем с логистикой, вызванных пандемией Covid 19. Однако по мере ослабления ограничений COINUP объявил, что с января этого года открыл до 9 магазинов. Кроме того, в этом году планируется открыть 15-й магазин, а к 2025 году планируется открыть более 100 магазинов только в столице Улан-Баторе и еще 70 в других регионах.

Более того, COINUP был очень активен и участвовал в глобальном расширении офлайн-магазинов, а также в запуске и работе интернет-магазинов в Метавселенной. Он обсуждает применение технологии NFT с сетью VINU Network, преследуя общую цель создания бизнеса, в котором любой человек в мире может легко и прозрачно владеть магазинами и управлять ими.

Сеть VINU, основанная на Ethereum метавселенная реальной экономики, связанная с магазинами в реальном мире, развивает стратегические альянсы с глобальными партнерами, начиная с Alliance Laundry Systems, глобальной компании по производству оборудования для прачечных и партнером COINUP, и ведет переговоры с GS25, еще один партнер COINUP, с целью постоянного расширения платформы и ее онлайн-/офлайн-магазинов и повышения полезности для пользователей.

Что такое COINUP?

COINUP — глобальная компания с более чем 30-летним опытом работы в сфере беспилотных магазинов, уделяющая особое внимание беспилотным франчайзинговым предприятиям. Он специализируется на объединении систем Интернета вещей, искусственного интеллекта и киосков 5-го поколения в свои услуги, и, хотя у него есть собственные бренды оборудования, он также продает коммерческое оборудование для прачечных от LG и SAMSUNG Electronics. Кроме того, это официальный корейский дистрибьютор «Speed Queen», ведущего бренда «Alliance Laundry Systems», ведущего мирового производителя оборудования для прачечных, на долю которого приходится более 40% мирового рынка.

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