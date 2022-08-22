Министр культуры Монголии приняла постоянного представителя ФАО

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Номин Чинбат приняла Постоянного представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) г-на Винода Ахуджу.

ФАО была создана 16 октября 1945 года, и этот день ежегодно отмечается как «Всемирный день продовольствия». В этом контексте в преддверии «Всемирного дня продовольствия» г-н Винод Ахуджа выразил просьбу о проведении ярмарки, посвященной монгольской кулинарной культуре и традициям, в сотрудничестве с Национальным музеем Монголии при Министерстве культуры.

Он также побеседовал с министром культуры о цели повышения женского лидерства и внимания к вопросу обеспечения продовольственной безопасности и питания полноценной пищей.

Министр культуры Номин Чинбат выразила благодарность господину Виноду Ахудже за его активное сотрудничество в направлении создания условий для обеспечения всех желающих безопасным и качественным питанием, а также выразила поддержку организации выставки совместно с Национальным музеем Монголия.

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