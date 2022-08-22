Состоялся монголо-японский бизнес-форум

CentralAsia (MNG) - Монголо-японский бизнес-форум организуется по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, 25-летия открытия представительства JICA в Монголии и 20-летия учреждения Монгольской -Японский центр развития человеческих ресурсов.

Форум проводится с целью создания возможности для создания взаимовыгодных и долгосрочных деловых отношений и хороших партнерских отношений после стихания ситуации с пандемией. По этому случаю представители японских компаний, ведущих бизнес в Монголии, выступают с презентациями и обмениваются информацией о развитии деловых и экономических отношений между двумя странами, таких как окружающая среда, финансы, информационные технологии и связь, а также обсуждают будущие цели. В частности, ведутся дискуссии о внедрении японских технологий для решения проблем изменения климата и окружающей среды Монголии, ожиданиях от японского рынка и возможности инвестирования в финансовый рынок Монголии.

В своем вступительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки сказал: «Монголия и Япония должны пересмотреть историю последних 50 лет, извлечь уроки и отразить их в развитии будущего сотрудничества. отношений, между двумя странами было подписано соглашение об экономическом партнерстве, а японские компании ведут бизнес в Монголии, и их инвестиции постепенно увеличиваются. Ситуация с пандемией оказала негативное влияние на экономику. Прилагая усилия для преодоления этого кризиса, страны мира стремятся перейти к новому этапу восстановления нормальной социальной и экономической жизни наряду с этим вирусом».

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что Япония является первым третьим партнером Монголии, установившим отношения стратегического партнерства и подписавшим соглашение об экономическом партнерстве. Министр также призвал к расширению экономического партнерства, установленного между двумя странами, и дальнейшему развитию связи, информационных технологий и электронной сферы.

Представители монгольского бизнеса официально примут участие в международной выставке «Осака-Кансай ЭКСПО» в Японии в 2025 году. В 1970 году Монголия впервые приняла участие в выставке «Экспо-70», проходившей в Осаке, Япония. В настоящее время в Монголии действуют более 670 предприятий с японскими инвестициями.

В форуме, организованном совместно Министерством иностранных дел Японии, представительством JICA в Монголии и Монголо-японским центром развития человеческих ресурсов, принимают участие более 300 представителей Монголии и 100 представителей Японии.

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