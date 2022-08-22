В Монголии зарегистрировано 5800 юридических лиц с китайскими инвестициями

CentralAsia (MNG) - В последние годы всестороннее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем быстро развивалось, что привело к ускорению инвестиционной и торговой деятельности между двумя странами. Из 5800 юридических лиц с китайскими инвестициями, зарегистрированных в Монголии, 1690 ведут стабильную деятельность и платят налоги.

Китай является крупнейшим инвестором Монголии, поскольку на его долю приходится 21 процент прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну и более 50 процентов монгольских компаний с иностранным капиталом. Инвестиции Китая в Монголию достигли 108 миллионов долларов США, из которых 68 процентов приходится на горнодобывающий сектор, а 21 процент — на торговлю и пищевой сектор.

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