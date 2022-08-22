Более 160 японских артистов примут участие в танцевальном фестивале на главной площади Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией сегодня на главной площади Улан-Батора состоится фестиваль японо-монгольского танца «Млечный путь».

Более 160 артистов и других почетных гостей из Японии приехали для участия в фестивале, который впервые организуется в Монголии по инициативе Почетного консула и посла культуры Монголии в г. Токусима, Япония г-на Каваучи Сиро.

Планируется совместная организация монгольских национальных и современных танцевальных фестивалей и представлений в рамках танцевального фестиваля «Млечный путь», целью которого является расширение культурного сотрудничества между двумя странами, содействие взаимному признанию и популяризации народного творчества и наследия.

Также будут представлены танцевальные искусства Ава Одори и Ёсакой, которые являются частью японского народного искусства и культурного наследия. «Ава Одори» означает ава, или морская пена, и одори, или танец, и это 750-летний танец, вдохновленный движением морской пены. «Ёсакой» — танец, выражающий национальные узоры в свободной манере.

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