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Монголия примет участие в Венецианском международном кинофестивале с фильмом «Сентябрьский снег»

CentralAsia (MNG) -  Монгольский совет по кинематографии готовится к участию в 79-м Венецианском международном кинофестивале, который проводится ежегодно с августа 1932 года в Венеции, Итальянская Республика.

Помимо представителей Киносовета, Монголию на фестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября, представит режиссер П. Лхагвадулам, победившая в конкурсной секции международного киноконкурса «ORRIZONTI» за короткометражку фильм «Сентябрьский снег».

Короткометражный фильм был снят молодым режиссером П. Лхагвадулам в сотрудничестве с французской студией Lapage Aurora и монгольской Guru Media.

Что касается режиссера П. Лхагвадулам, то ее короткометражка «Рысь» ранее была отобрана в конкурсную секцию Каннского кинофестиваля. Она также получила стипендию в размере 40 000 швейцарских франков «Открытые двери» на Международном кинофестивале в Локарно, самую престижную и первую премию за свой кинопроект «Ze».

На 79-м Венецианском международном кинофестивале Киносовет планирует продвигать Закон о поощрении киноискусства, информировать о программе возмещения расходов на кинопроизводство, проводить встречи с зарубежными кинематографистами и советами.

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