Оперный певец из Монголии Б. Батжаргал получил 2 млн вон в корейском городе Тэгу

CentralAsia (MNG) - Оперный певец Б. Батжаргал успешно принял участие в 40-м конкурсе оперных певцов в Тэгу, Южная Корея. Он выиграл награду судей и получил два миллиона вон.

Отвечая на вопрос о конкурсе, он сказал: «Я впервые участвовал в этом конкурсе. В этом конкурсе, который проходил с 8 июля по 21 августа, участвовало более 100 оперных певцов из Италии и Южной Кореи. По сравнению с другими конкурсами это было несложно, потому что было два этапа и меньше вокальных программ».

Он был солистом Академического театра оперы и танца и в настоящее время получает степень магистра в Школе искусств Корейского национального университета искусств в Сеуле.

Б. Батжаргал — один из наших лучших певцов-теноров, который участвовал в конкурсе оперных певцов «BBC Cardiff Singer of the World-2017» в 2017 году как пионер монгольских теноровых голосов и был выбран в качестве одного из 20 лучших молодых певцов.

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