Состоялась встреча посла Монголии с генеральным директором фонда MAVA

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Швейцарской Конфедерации Д. Гэрэлмаа 18 августа провела встречу с генеральным директором Фонда MAVA Линдой Манссон и вручила ей благодарственное письмо, данное Канцелярией Президента Монголии в знак признания ее вклада в дело охраны природы.

Посол поблагодарила фонд «МАВА» за ценный вклад в реинтродукции монгольских тахи на их родину и отметил, что в рамках проекта, реализуемого фондом, в степи Хомын-Тал в сомоне Дөрвөлжин аймака Завхан успешно реинтродуцированы 136 лошадей.

Исполнительный директор ОО «Хомын талын тахи» Ц. Мөнхбат присутствовал на встрече, который подробно рассказал о проекте и сообщил, что степь Хамын-Тал в 2020 году взята под государственную особую охрану.

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