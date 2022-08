5 человек погибли при сходе оползня на шиитскую святыню в Ираке. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Пять человек погибли при сходе оползня на шиитскую святыню в Ираке имама Али. Об этом передает Voanews.

Среди погибших при оползне — один ребенок, передает AFP данные местных властей. Шесть человек удалось спасти из-под завалов. Поисковая операция продолжается.

Обвал грунта произошел накануне, 21 августа, на святом источнике, который находится на западе иракской провинции Кербела. Он расположен рядом со скалой посреди пустыни и является почитаемым местом среди мусульман-шиитов. По предварительной версии, причиной обрушения стало насыщение влагой земляной насыпи, которая прилегает к святому источнику.

Watch: A video shows the moment Iraqi rescue workers retrieve a boy trapped under rubble after a landslide hit a #Shia shrine in the central province of #Karbala where at least six pilgrims remain missing. #Iraq https://t.co/QPIh8eTD5N pic.twitter.com/OKOwIV3dGp