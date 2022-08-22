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В Узбекистане с 1 сентября заработает туристический кешбэк

CentralAsia (UZ) -  С 1 сентября гражданам Узбекистана, совершившим внутренние поездки по территории страны, в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» будет возмещаться часть расходов.

Система кешбэк интегрирована со специальным мобильным приложением Государственного налогового комитета РУз. С помощью приложения проверяется достоверность расходов, регистрируются туры с указанием матричного штрих-кода (QR-кода) чека, а также мест постоянного проживания местных туристов (гостиницы).

Возмещение расходов производится на протяжении всего путешествия, если турист пользуется самолетом, поездом или автобусом, посещает музеи и другие культурные места, а также живет в гостиницах.

Возмещение командировочных расходов производится каждому туристу в следующих суммах:

  • 15% от стоимости авиабилета, но не более 150 тыс. сумов (14 долларов);
  • 15% от стоимости проездного билета по железной дороге или на автобусе, но не более 80 тыс. сумов (8 долларов);
  • 15% от стоимости ночлега в месте размещения, но не более 80 тыс. сумов (8 долларов);
  • 50% от стоимости каждого билета в театр, музей, цирк и художественную галерею, но не более 20 тыс. сумов (2 доллара).

Расходы будут возмещаться только на банковские карты местных туристов, и только за внутренние поездки, зарегистрированные через платформу.

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