В Узбекистане с 1 сентября заработает туристический кешбэк

CentralAsia (UZ) - С 1 сентября гражданам Узбекистана, совершившим внутренние поездки по территории страны, в рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» будет возмещаться часть расходов.

Система кешбэк интегрирована со специальным мобильным приложением Государственного налогового комитета РУз. С помощью приложения проверяется достоверность расходов, регистрируются туры с указанием матричного штрих-кода (QR-кода) чека, а также мест постоянного проживания местных туристов (гостиницы).

Возмещение расходов производится на протяжении всего путешествия, если турист пользуется самолетом, поездом или автобусом, посещает музеи и другие культурные места, а также живет в гостиницах.

Возмещение командировочных расходов производится каждому туристу в следующих суммах:

15% от стоимости авиабилета, но не более 150 тыс. сумов (14 долларов);

15% от стоимости проездного билета по железной дороге или на автобусе, но не более 80 тыс. сумов (8 долларов);

15% от стоимости ночлега в месте размещения, но не более 80 тыс. сумов (8 долларов);

50% от стоимости каждого билета в театр, музей, цирк и художественную галерею, но не более 20 тыс. сумов (2 доллара).

Расходы будут возмещаться только на банковские карты местных туристов, и только за внутренние поездки, зарегистрированные через платформу.