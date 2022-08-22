Из Узбекистана запустят 14 рейсов в Саудовскую Аравию еженедельно

CentralAsia (UZ) - Ожидается 14 рейсов в неделю между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

В интервью СМИ представитель министерства сообщил, что меморандум об авиасообщении был подписан в рамках государственного визита президента. По его словам, между двумя странами ожидается открытие 14 рейсов в неделю.

Рейсы осуществляются из Узбекистана в саудовские города Эр-Рияд, Джидда и Медина. Пока неизвестно, из каких городов Узбекистана будет запущен рейс.

Жасурбек Чориев сообщил, что до сих пор рейсы из Узбекистана в Саудовскую Аравию были только для совершения хаджа и умры, а теперь рейсами могут воспользоваться и те, кто едет с другими целями, в частности, те, кто занимается бизнесом.

Ранее был введен безвизовый режим для посещения Узбекистана саудовцами. Согласно ему, граждане Саудовской Аравии могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.