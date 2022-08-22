экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Узбекистана запустят 14 рейсов в Саудовскую Аравию еженедельно

CentralAsia (UZ) -  Ожидается 14 рейсов в неделю между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

В интервью СМИ представитель министерства сообщил, что меморандум об авиасообщении был подписан в рамках государственного визита президента. По его словам, между двумя странами ожидается открытие 14 рейсов в неделю.

Рейсы осуществляются из Узбекистана в саудовские города Эр-Рияд, Джидда и Медина. Пока неизвестно, из каких городов Узбекистана будет запущен рейс.

Жасурбек Чориев сообщил, что до сих пор рейсы из Узбекистана в Саудовскую Аравию были только для совершения хаджа и умры, а теперь рейсами могут воспользоваться и те, кто едет с другими целями, в частности, те, кто занимается бизнесом.

Ранее был введен безвизовый режим для посещения Узбекистана саудовцами. Согласно ему, граждане Саудовской Аравии могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Делегация конгрессменов США посещает Узбекистан
  • Заместитель госсекретаря США Дэниела Дж. Критенбринк посетит Монголию
  • Из Узбекистана запустят 14 рейсов в Саудовскую Аравию еженедельно


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com