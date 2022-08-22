О чем говорили Путин и Токаев в Сочи?

CentralAsia (KZ) - В Сочи 19 августа состоялось встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет пресс-служба Кремля, главы государств обсудили вопросы многопланового казахско-российского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Владимир Путин, приветствуя Касым-Жомарта Токаева, отметил, что в этом году Россия и Казахстан отмечают 30 -летие дипотношений.

«Этот год особенный: мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее», - сказал он.

Также Путин рассказал, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 34,4 %, в этом году, за первые 5 месяцев текущего года, – почти на 9%. Растут инвестиции с обеих сторон: российские достигли $17 млрд, казахстанские в Россию – $4,5 млрд.

Токаев поблагодарил Путина за приглашение и выразил удовлетворение развитием динамики торгово-экономического сотрудничества, указав на серьезные результаты в промышленной кооперации. По словам его словам, Россия занимает первое место среди партнеров Казахстана.

«Нас объединяет общая граница – самая протяжённая в мире сухопутная граница, кстати, полностью делимитированная граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично как президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах», - добавил он.

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