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В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 478 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 740.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 95;

в Карагандинской области – 83;

в Акмолинской области – 59;

в городе Алматы – 52;

в Костанайской области – 45;

в ЗКО – 35;

в Мангистауской области – 21;

в Атырауской области – 19;

в Павлодарской области – 17;

в Актюбинской области – 16;

в СКО – 13;

в Туркестанской области – 5;

в Абайской области – 4;

в Жетысуской области – 3;

в ВКО – 3;

в Жамбылской области – 3;

в Кызылординской области – 3;

в Алматинской области – 2.

Всего в стране 1 384 027 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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