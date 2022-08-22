В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 478 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 740.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 95;
в Карагандинской области – 83;
в Акмолинской области – 59;
в городе Алматы – 52;
в Костанайской области – 45;
в ЗКО – 35;
в Мангистауской области – 21;
в Атырауской области – 19;
в Павлодарской области – 17;
в Актюбинской области – 16;
в СКО – 13;
в Туркестанской области – 5;
в Абайской области – 4;
в Жетысуской области – 3;
в ВКО – 3;
в Жамбылской области – 3;
в Кызылординской области – 3;
в Алматинской области – 2.
Всего в стране 1 384 027 случаев.
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