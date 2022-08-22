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Спортсмены Узбекистана заняли 3-е место на чемпионате мира в Малайзии по тайскому боксу

CentralAsia (UZ) -  9-21 августа в Малайзии проходил чемпионат мира по тайскому боксу (муай-тай) среди молодежи и подростков, в котором также приняли участие спортсмены из Узбекистана.

Мировой чемпионат, организованный Международной федерации ассоциаций муай-тай, прошел под патронажем Премьер-министра Исмаила Сабри Яакоба. География участников охватила более 130 стран мира. В соревнованиях приняли участие все весовые категории юношеских дивизионов в боевой дисциплине.

По итогам соревнований сборная Узбекистана по тайскому боксу завоевала 13 медалей, из них 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. В общекомандном зачете узбекские спортсмены заняли 3-е место в мире.

20 августа в Посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялась встреча с представителями сборной команды по тайскому боксу.

Посол Равшан Усманов поздравил спортсменов и выразил пожелания дальнейших успехов команде Узбекистана, достойно представившей республику на мировом уровне.

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