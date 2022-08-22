В Узбекистане прекратят выпуск автомобилей Chevrolet Spark и Nexia

CentralAsia (UZ) - Стало известно, что в этому году завод UzAuto Motors прекратит сборку двух моделей марки Chevrolet — седана Nexia и хэтчбека Spark. Запасов комплектующих, из которых собираются эти автомобили, хватит как раз до конца 2022-го года.

В связи с повышением спроса среди потребителей на более современные автомашины, UzAuto Motors поэтапно переводит производственные мощности на выпуск новых моделей, сообщает пресс-служба автоконцерна.

В связи с переводом конвейеров UzAuto Motors на выпуск новых моделей производство автомобилей Chevrolet Spark и Nexia к концу 2022 года будет остановлено. Остатки имеющихся комплектующих позволяют компании продолжить в течение 2022 года производство последних партий данных моделей в различных комплектациях и в ограниченном количестве. Произведенные таким образом автомобили Chevrolet Spark и Nexia поступают в продажу с сегодняшнего дня.

Также, учитывая повышенный спрос на автомобили UzAuto Motors в Узбекистане, компанией было принято решение перенаправить часть экспортных объемов автомобилей Chevrolet Spark и Nexia на внутренний рынок.

При этом в пресс-службе UzAuto Motors сообщили, что по итогам первого полугодия 2022 года с конвейера уже сошло 160 000 автомобилей.