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В Николаевском районе Ульяновской области введен режим ЧС после ДТП с 16 погибшими, 14 из которых — кыргызстанцы
Предыстория: В России в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана

CentralAsia (CA) -  Режим чрезвычайной ситуации введен в Николаевском районе Ульяновской области. Власти приняли решение после ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками, в котором погибли 16 человек.

«С 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера»,— написал глава администрации Николаевского района Сергей Кузин в Telegram. Он не объяснил, для чего нужно введение режима ЧС.

ДТП произошло накануне, 21 августа,— микроавтобус во время аварии зажало между двумя грузовиками. 14 из 16 погибших — граждане Кыргызстана. Еще три человека госпитализированы. Уголовное дело будет расследовать Главное следственное управление СКР.

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