В Николаевском районе Ульяновской области введен режим ЧС после ДТП с 16 погибшими, 14 из которых — кыргызстанцы

CentralAsia (CA) - Режим чрезвычайной ситуации введен в Николаевском районе Ульяновской области. Власти приняли решение после ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками, в котором погибли 16 человек.

«С 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера»,— написал глава администрации Николаевского района Сергей Кузин в Telegram. Он не объяснил, для чего нужно введение режима ЧС.

ДТП произошло накануне, 21 августа,— микроавтобус во время аварии зажало между двумя грузовиками. 14 из 16 погибших — граждане Кыргызстана. Еще три человека госпитализированы. Уголовное дело будет расследовать Главное следственное управление СКР.