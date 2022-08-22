Китай провел учения со стрельбами в Восточно-Китайском море
- Азия и мир, политика
- 12:33, 22 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Армия Китая провела противолодочные учения с боевыми стрельбами в районе Восточно-Китайского моря, передает Центральное телевидение Китая.
В маневрах участвовали сторожевые корабли «Цзясин» и «Шиянь», также были задействованы противолодочные, зенитные и противоракетные средства для нанесения ударов по целям на море.
В прошлый раз армия Китая проводила подобные маневры 15 августа после визита делегации Конгресса США на Тайвань.
14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще 4 сенатора.
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