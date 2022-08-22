Китай провел учения со стрельбами в Восточно-Китайском море

CentralAsia (CA) - Армия Китая провела противолодочные учения с боевыми стрельбами в районе Восточно-Китайского моря, передает Центральное телевидение Китая.

В маневрах участвовали сторожевые корабли «Цзясин» и «Шиянь», также были задействованы противолодочные, зенитные и противоракетные средства для нанесения ударов по целям на море.

В прошлый раз армия Китая проводила подобные маневры 15 августа после визита делегации Конгресса США на Тайвань.

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще 4 сенатора.