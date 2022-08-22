Нацбанк Таджикистана повысил ставку рефинансирования до 13,5%

- Таджикистан, экономика
- 12:52, 22 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов – с 13,25% до 13,5% годовых.
Такое решение принято на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике НБТ, которое прошло в минувшую пятницу. Новая ставка заработала сегодня, 22 августа, передает Азия Плюс.
Повышение ставки объясняется регулятором сдерживанием инфляции в среднесрочной перспективе в рамках целевого показателя.
Целевой показатель уровня инфляции на 2022 год установлен НБТ на уровне 6,0% (+/-2 п.п.), как и в прошлом году.
Годовая инфляция (с июля 2021 года до июля 2022 года), по данным НБТ, составила 8,3%, что на 0,3 процентных пунктов выше уровня 2021 года.
Уровень инфляции повысился, в основном, за счет удорожания продовольственных товаров - на 4,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 2,1%, а тарифы на платные услуги населению – на 1,3%.
Ставка рефинансирования в этом году повышается впервые. В 2021 году ее поднимали четыре раза: с 11% в феврале до 13,25% в октябре.