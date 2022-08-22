экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбанк Таджикистана повысил ставку рефинансирования до 13,5%

CentralAsia (TJ) -  Национальный банк Таджикистана повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов – с 13,25% до 13,5% годовых.

Такое решение принято на очередном заседании Комитета по денежно-кредитной политике НБТ, которое прошло в минувшую пятницу. Новая ставка заработала сегодня, 22 августа, передает Азия Плюс.

Повышение ставки объясняется регулятором сдерживанием инфляции в среднесрочной перспективе в рамках целевого показателя.

Целевой показатель уровня инфляции на 2022 год установлен НБТ на уровне 6,0% (+/-2 п.п.), как и в прошлом году.

Годовая инфляция (с июля 2021 года до июля 2022 года), по данным НБТ, составила 8,3%, что на 0,3 процентных пунктов выше уровня 2021 года.

Уровень инфляции повысился, в основном, за счет удорожания продовольственных товаров - на 4,9%, цены на непродовольственные товары выросли на 2,1%, а тарифы на платные услуги населению – на 1,3%.

Ставка рефинансирования в этом году повышается впервые. В 2021 году ее поднимали четыре раза: с 11% в феврале до 13,25% в октябре.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Казахстане зарегистрировали 740 случаев Covid-19
  • Президент Узбекистана проведет открытый диалог с предпринимателями
  • Германия передаст Украине 2 тысячи ракет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com