Власти Казахстана договорились с Telegram и TikTok об удалении незаконного контента

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана договорились с владельцами мессенджера Telegram, сервиса TikTok и других популярных международных ресурсов об удалении незаконного контента, сообщает агентство КазТАГ.

Власти Казахстана договорились с владельцами мессенджера Telegram, сервиса TikTok и других популярных международных ресурсов об удалении незаконного контента, сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на концепцию развития цифровой экосистемы на 2022–2027 годы («Киберщит-2»), представленной министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«На сегодняшний день налажено конструктивное взаимодействие с собственниками международных социальных сетей, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, Livejournal, Facebook, Instagram, Tiktok, Linkendin, мессенджера Telegram по вопросам удаления противоправного контента, нарушающего требования международного права и законодательства Республики Казахстан. Удалось наладить рабочие контакты с региональными представителями компании Facebook и Instagram», — говорится в концепции.

В концепции написано, что «представители указанных интернет-компаний в целом с пониманием воспринимают предложения о сотрудничестве в вопросах удаления противоправного контента», однако, говорится далее в документе, «по мнению их (соцсетей) администраций, такие меры не дадут долговременного эффекта, так как высока вероятность повторного воссоздания противоправных материалов, что опять же потребует их удаления, и этот цикл будет многократно повторяться».

Авторы концепции называют мониторинг социальных сетей на предмет соблюдения законодательства Казахстана «одним из основных инструментов» по борьбе с распространением противоправной информации.

«При выявлении в ходе мониторинга нарушений на иностранном интернет-ресурсе, уполномоченным органом в области информации выносится предписание об ограничении доступа к нему для пользователей на территории Республики Казахстан. Вместе с тем, учитывая, что основная часть материалов, содержащих нарушения законодательства Республики Казахстан (пропаганда терроризма, экстремизма, культа жестокости, насилия, порнографии, суицида, наркотиков и так далее) в последние годы распространяется в социальных медиа, основной акцент делается на предупредительную работу с администрациями социальных сетей», — указано в концепции.

Также в документе говорится, что «администрации иностранных интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров неохотно идут на конструктивный диалог с официальными органами Республики Казахстан ввиду незначительного бизнес-интереса в нашей стране».

Разработчики отмечают, что «вопрос законодательного регулирования деятельности глобальных интернет-платформ отрабатывался с 2020 года в рамках совершенствования законодательства в области защиты детей, в том числе от кибербуллинга».

В конце июля правительство Казахстана подписало постановление, дающее министерству информации и общественного развития (МИОР) новые полномочия, в том числе по ограничению работы мессенджеров и соцсетей.

В начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о кибербуллинге, который ранее вызвал критику со стороны экспертного сообщества и активистов. Проект, преподнесенный депутатами как законодательные меры по защите несовершеннолетних от травли, позволяет обязать владельцев социальных сетей и мессенджеров в течение суток удалять противоправный контент с признаками «травли, буллинга ребенка».

Согласно закону, иностранным соцсетям, доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории Казахстана, предлагается назначать своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ.

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