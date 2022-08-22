ISW: Российские войска наносят наземные атаки в Донецке и Авдеевке (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 22 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы предприняли безуспешные попытки наземных атак к юго-западу от Донецка и продолжают атаки населенных пунктов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки.

Выводы института:

Российские силы добились ограниченных успехов к западу от Донецка, но не наносили ударов по административной границе Донецкой и Запорожской областей.

Российские войска нанесли наземный удар к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута.

Российские войска предприняли несколько неудачных наземных атак юго-западнее и юго-восточнее Изюма.

Российские войска провели несколько атак на линии фронта Херсон-Николаев и частично продвинулись к востоку от города Николаев.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.