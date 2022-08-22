Число заболевших оспой обезьян в Израиле превысило 200

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Израиля сообщило 22 августа, что общее число заражений оспой обезьян в стране составило 208 случаев. Об этом передает News CN.

За последние четыре дня выявлено 11 новых инфицированных вирусом.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день более 2 тыс. человек, находящихся в группе риска, вакцинированы двойной дозой препарата против вируса.

Израиль в конце июля объявил о программе вакцинации уязвимых слоев населения, поставив в страну 5,6 тыс. вакцин, произведенных датской фирмой Bavarian Nordic. В сентябре поступит еще партия в количестве 4,4 тыс. доз препарата против оспы обезьян.

Израильский минздрав рассматривает возможность расширения критериев вакцинации, чтобы обеспечить более эффективное использование имеющихся препаратов, а также приобрести дополнительные дозы вакцины.

Отмечается резкое увеличение числа инфицированных в Израиле - в середине июля было зарегистрировано лишь 11 случаев заражения оспой обезьян.

Самое большое количество зарегистрировали в США – 7510 случаев, в Испании – 4577, в Германии – 2887, в Великобритании – 2759, во Франции – 2239, в Бразилии – 1721 случай.