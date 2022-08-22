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Больше 2 млн туристов приехали Узбекистан для посещения родственников

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 1 августа в Узбекистан с целью посещения прибыло 2,2 млн иностранцев, сообщает Госкомстат РУз.

По данным статистического ведомства, в июне страну с туристическими целями в июне посетили 493,9 тысяч иностранцев. Больше всего туристов с Казахстана — 178,1 тысяч.

Около 2,2 млн человек прибыло в страну для того, чтобы навестить родственников, а количество туристов с целью отдыха составило 169,8 тысяч человек. Для 44,4 тысячам иностранцев понадобилось лечение в стране.

Остальные причины приезда иностранцев в страну:

  • по рабочим вопросам — 36,8 тысяч человек;
  • в коммерческих целях — 9,1 тысяч человек;
  • по учебе — 2,4 тысяч человек.
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