Больше 2 млн туристов приехали Узбекистан для посещения родственников

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 1 августа в Узбекистан с целью посещения прибыло 2,2 млн иностранцев, сообщает Госкомстат РУз.

По данным статистического ведомства, в июне страну с туристическими целями в июне посетили 493,9 тысяч иностранцев. Больше всего туристов с Казахстана — 178,1 тысяч.

Около 2,2 млн человек прибыло в страну для того, чтобы навестить родственников, а количество туристов с целью отдыха составило 169,8 тысяч человек. Для 44,4 тысячам иностранцев понадобилось лечение в стране.

Остальные причины приезда иностранцев в страну:

по рабочим вопросам — 36,8 тысяч человек;

в коммерческих целях — 9,1 тысяч человек;

по учебе — 2,4 тысяч человек.