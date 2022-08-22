экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана проведет открытый диалог с предпринимателями

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 22 августа проведет открытый диалог с предпринимателями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на брифинге, проведенном в Ташкенте для представителей СМИ.

По данным Асадова, до начала диалога в республиканский штаб поступило около 8500 обращений от предпринимателей, и 72% из них уже разрешены.

Это вторая встреча Мирзиеева с предпринимателями, первая состоялась 20 августа прошлого года.

По словам Асадова, кроме того, сегодня президент Узбекистана примет членов Конгресса США Трента Келли и Дерина Лахуда.

Планируется также, что на этой неделе президент Мирзиеев посетит Самарканд и проведет ряд встреч и дискуссий по вопросам экономического и социального развития страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане зарегистрировали 740 случаев Covid-19
  • Количество находящихся под угрозой исчезновения лошадей Пржевальского в Монголии превышает 1000 особей
  • Делегация конгрессменов США посещает Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com