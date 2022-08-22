Президент Узбекистана проведет открытый диалог с предпринимателями

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 22 августа проведет открытый диалог с предпринимателями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на брифинге, проведенном в Ташкенте для представителей СМИ.

По данным Асадова, до начала диалога в республиканский штаб поступило около 8500 обращений от предпринимателей, и 72% из них уже разрешены.

Это вторая встреча Мирзиеева с предпринимателями, первая состоялась 20 августа прошлого года.

По словам Асадова, кроме того, сегодня президент Узбекистана примет членов Конгресса США Трента Келли и Дерина Лахуда.

Планируется также, что на этой неделе президент Мирзиеев посетит Самарканд и проведет ряд встреч и дискуссий по вопросам экономического и социального развития страны.